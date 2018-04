Domani non perdete l’appuntamento con “Melaverde”, su Canale 5

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra.

Come ormai ben sapete, Melaverde è diviso in due parti: nella prima si raccontano le storie classiche che hanno segnato il passato recente del programma; nella seconda invece si dà spazio ad un nuovo acquerello di emozioni, che narrano la vita di uomini e donne che si operano per valorizzare il settore dell’agroalmentare.

Ma, scendendo nel dettaglio, cosa si vedrà nella puntata di domenica?

Per le storie, Edoardo Raspelli visiterà uno dei più importanti e moderni mulini italiani, ossia il Molino Colombo, a Paderno d’Adda (in provincia di Lecco) per raccontare tutto su uno dei prodotti più utilizzati nelle cucine italiani: la farina. Anzi, sarebbe meglio dire “le farine” perché se ne producono di tantissime tipologie, di grano ma anche di altri cereali, integrali e biologiche. Pane, pasta, pizza, e buona parte dei dolci, non esisterebbero se non ci fossero le farine. Ma che caratteristiche deve avere una farina di qualità? Quanti tipi ne esistono? E poi: come scegliere una farina piuttosto che un’ altra in base al suo utilizzo? E quali sono i segreti ed i trucchi per fare anche in casa pane, pasta, pizza e dolci? E poi ancora: qual è il processo di produzione di una farina di qualità? Dati ufficiali di questi ultimi anni ci dicono che i consumi alimentari degli italiani calano, il nostro carrello della spesa e più vuoto rispetto ad un tempo, ma ci sono alcuni prodotti che sono in controtendenza. Si acquistano più uova, più burro, ma soprattutto si acquista più farina, con una media crescente intorno al 10% annuo. Ciò vuol dire che gli italiani, sono tornati a realizzare in casa prodotti che per anni hanno acquistato fuori. Un italiano su tre è tornato a fare in casa, più o meno spesso, pane, pasta, pizza e dolci. Vi invitiamo a prestare particolare attenzione a questo servizio, perché il Molino Colombo presenta una peculiarità utile a chi soffre di diabete: l’azienda ha messo a punto una nuova farina, a dir poco rivoluzionaria. Una farina bianca con caratteristiche salutistiche addirittura superiori alla farina integrale, in grado di abbattere del 50% l’impatto glicemico sul nostro organismo.

Per lo spazio canonico di Melaverde, Edoardo Raspelli sarà al confine tra il Piemonte e la Francia, in provincia di Cuneo, proprio nel cuore delle Alpi Marittime per parlare di acqua. Molte delle cime di questo territorio impervio superano i 3000 metri di quota e le valli sono strette e profonde, chiuse da ripidi versanti, il tipico lavoro dell’erosione glaciale che in decine di migliaia di anni ha modellato il granito. Tra le conche scavate dai ghiacciai ci sono innumerevoli laghi alpini da dove l’acqua scende a valle percorrendo ruscelli, cascate fino a tuffarsi nei torrenti del fondovalle. Qualche volta però quest’acqua leggera entra in profondità nelle viscere della montagna per poi ricomparire purissima e minerale in sorgenti d’alta quota. Melaverde parlerà di quest’acqua e di un’azienda che nel 1996 ha iniziato ad imbottigliarla diventando in pochi anni, grazie alle tecnologie più avanzate e al rispetto per la natura, una delle più importanti al mondo, la Sant’Anna, delle Fonti di Vinadio.