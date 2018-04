Cesare Cremonini, oltre 50mila biglietti venduti per il live di San Siro

Grande successo per il tour “Cremonini Stadi 2018” che, dopo il sold out al Dall’Ara di Bologna, ha già venduto 140mila biglietti in vista dei quattro concerti estivi negli stadi e superato i 50mila per la data del 20 giugno a San Siro di Milano. Un debutto importante per Cremonini che si esibirà prima a Lignano il 15 giugno poi a Roma il 23 e a Bologna il 26.

“L’abbraccio di oltre 50mila persone a San Siro. Cosa posso chiedere di più? – ha detto Cremonini – Saranno loro i protagonisti dei miei concerti. Gli stadi offrono grandi possibilità e io intendo sfruttarle al massimo per rendere indimenticabile uno spettacolo straordinario. Ma sono certo che chi sta riempiendo i miei stadi stia cercando soprattutto la musica e le canzoni che ho scritto in questi vent’anni di vita. Avvicinarsi ai grandi concerti estivi con il pubblico che scalpita è il massimo per un musicista come me, e io in questi mesi sono al lavoro per creare uno spettacolo che possa fare la differenza, perché vorrei che questo fosse solo l’inizio di un grande sogno”.

Tgcom24