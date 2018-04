Stavolta vi proponiamo il classico par excellence. Brancamenta. Non ha bisogno di presentazioni: è la storia della nostra pubblicità, datata 1971. Tra l’altro questa felice storia di Brancamenta (per chi non lo sapesse: è il liquore Fernet Branca aromatizzato alla menta) si rinnova nel 2018: l’eminente agenzia pubblicitaria Leo Burnett realizzerà il nuovo spot di Brancamenta.