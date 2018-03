Il cartoon “Winx Club” diverrà una serie tv live action per Netflix

La serie creata da Iginio Straffi nel 2004 diventerà una serie live action prodotta da Netflix

Il cartoon italiano più esportato nel mondo diventa una serie tv in carne e ossa. Le fatine di Winx Club infatti saranno protagoniste di una serie live action per Netflix. Le sei eroine della moderna saga fantasy, creata e prodotta in Italia da Iginio Straffi, verranno interpretate da sei giovani attrici impegnate a perfezionare i loro poteri all’interno di una scuola di magia.

Winx Club, dopo il suo lancio in Italia nel 2004, è stata una delle prime serie animate italiane per bambini vendute negli Stati Uniti e tra le più amate in tutto il mondo. Nel 2016 Netflix ha realizzato due stagioni originali di World of Winx, spin-off di Winx Club, riscuotendo immediatamente grande successo presso il suo pubblico in tutto il mondo. Iginio Straffi, creatore di Winx Club e fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, afferma: “Siamo molto felici di continuare questa collaborazione con Netflix lavorando insieme a progetti sempre più ambiziosi. Grazie ai suoi contenuti destinati al pubblico young adult, Netflix è stato in grado di arrivare al cuore degli spettatori di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedere le Winx in questa nuova veste live action”.

Repubblica.it