Stasera torna “Chi l’ha visto”, su Rai3

Nuova puntata di “Chi l’ha visto?” su Rai3, stasera, alle 21.15. Era scomparso lunedì scorso Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ritrovato giovedì vicino a un torrente, ucciso con due colpi di pistola. La sua macchina era ricomparsa martedì mattina in pieno centro a Pescara. Non si trovano ancora le chiavi. Chi ha visto parcheggiare quella macchina rossa davanti al negozio del fornaio, così lontano dal luogo del ritrovamento del corpo, potrebbe fornire indicazioni utilissime alle indagini.

Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage dell’ex marito, appuntato Capasso, è uscita dalla prognosi riservata. I sanitari del San Camillo hanno dato il nulla osta per il trasferimento dal reparto di terapia intensiva a chirurgia generale.