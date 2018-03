Stasera andrà in onda, su Rai5, l’ossequio a Bob Marley

Bob Marley, il Napoleone del Reggae, è un simbolo di libertà che continua a vivere grazie all’amore e all’ammirazione dei fan di tutto il mondo che, dalla Giamaica all’Africa passando per l’America e l’Europa, ne mantengono viva la leggenda. Il regista Kevin MacDonald ripercorre la vita e la musica del “Re del reggae” nel film-documentario “Marley”, in onda stasera alle 22.40 su Rai5. Il filmato raccoglie le testimonianze dei familiari di Marley e dei suoi amici d’infanzia, e ricostruisce la principale produzione di dischi dell’artista, con dietro le quinte e aneddoti. Primo documentario autorizzato dalla famiglia Marley, è stato presentato al Festival di Berlino 2012. “Stand up for your rights!” cantava Bob Marley in Get Up, Stand Up: un messaggio di preghiera e speranza che non ha perso di significato a più di 30 anni di distanza. Perché mai come oggi abbiamo bisogno di “Redemption”.