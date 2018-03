Stasera, su Rai4, ci sarà “MacGyver”

Da stasera, ogni mercoledì alle 21.00, MacGyver va in onda su Rai 4 con triplo episodio della prima stagione. La serie tv action divenuta cult in tutto il mondo arriva con una nuova veste, ringiovanita e modernizzata grazie al reboot che vede l’idolo dei teen-agers Lucas Till nel ruolo iconico che negli anni ’80 fu di Richard Dean Anderson.

Creata da Lee David Zlotoff nel 1985 e rivisitata da Peter M. Lenkov nel 2016, la serie MacGyver racconta le avventure del giovane Angus MacGyver, agente segreto che lavora per un’organizzazione governativa statunitense. MacGyver ha un’incredibile conoscenza della meccanica e della scienza che gli consente di uscire con successo dalle situazione più incredibili.

Al fianco di Lucas Till, la versione post 2000 di MacGyver vede protagonisti nella squadra The Phoenix Foundation George Eads, nel ruolo di Jack Dalton, Tristin Mays in quello della hacker Riley Davis e Sandrine Holt nei panni di Patricia Thornton, ruolo che nella serie classica era interpretato dall’attore Dana Elca.