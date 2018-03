Ultime dalla Rai. L’orchestra del San Carlo di Napoli sarà la protagonista del concerto di Pasqua

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo di Napoli saranno quest’anno i protagonisti del tradizionale Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto, che sarà trasmesso – in Eurovisione – da Rai1 venerdì 30 marzo, dopo la Via Crucis di Papa Francesco (ore 22.30 circa).

Diretti da Donato Renzetti, proporranno – in forma di concerto – una selezione di pagine tratte dal Mosè in Egitto di Gioachino Rossini. L’opera, invece, che inaugura le celebrazioni per i 150 anni dalla morte del Pesarese, dal 15 marzo è in scena al Teatro di San Carlo, riferisce una sua nota.

Il concerto si terrà il 22 marzo alle ore 17 e darà il via all’edizione 2018 delle attività del progetto Omaggio all’Umbria diretto dalla cantante lirica Laura Musella.

Gli interpreti saranno Giorgio Giuseppini (Mosè), Enea Scala (Osiride), Alex Esposito (Il Faraone), Karen Gardeazabal (Elcia), Christine Rice (Amaltea), Krystian Adam (Aronne).

ANSA