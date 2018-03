“Isola dei famosi”. Perché Alessia Marcuzzi ha attaccato Eva Henger? L’articolo spiega tutto, vi suggeriamo di leggerlo

La conduttrice – finalmente – dopo oltre un mese di “cannagate” ha preso una posizione. Anzi, più che una posizione ha sbattuto in faccia a Eva Henger cosa ne pensa del suo comportamento e forse anche di lei. Ricordiamo una parte dell’intervento di Alessia Marcuzzi di lunedì sera: “Ma sei andata ospite in tutte le trasmissioni televisive a parlare di queste cose. Eva non fare la buona samaritana e dai. Ma de che stiamo a parlare. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tutti gli altri”.

La sfuriata della conduttrice dell’Isola è stata piuttosto lunga e dura, ma come mai Alessia è arrivata a questo punto? Perché ha sbroccato così in diretta? Come lei stessa ha confermato durante la puntata di ieri sera dell‘Isola, la Marcuzzi e Eva Henger sono amiche da anni, quindi, i loro rapporti sono sempre stati ottimi. Ma allora, cosa è successo tra le due? Probabilmente, Alessia non ha gradito il continuo passare da una trasmissione all’altra di Eva per parlare del “cannagate”; probabilmente, nemmeno il dire durante la diretta dell’Isola “Striscia mi ha intercettato, io non volevo fare i nomi degli altri coinvolti” ha fatto saltare i nervi alla conduttrice che subito infuriata ha esclamato “Striscia non c’entra niente. Sta diventando un pagliacciata questa storia”; probabilmente, il continuo indagare da parte delle altre trasmissioni sul tema ha stancato Alessia che ha deciso di rispondere una volta per tutte.

Diciamo anche che, nelle ultime settimane, Striscia la Notizia ci è andata giù pesante con Alessia Marcuzzi. Tra prove audio, foto, filmati, studio dei particolari e nomignoli più o meno simpatici (da svicolona a pinocchia) il tg satirico ha calcato la mano e così la conduttrice dell‘Isola è scoppiata. Alessia, infatti, fino alla puntata di ieri sera, aveva preferito mantenere un basso profilo sul “cannagate”, domandava ai naufraghi la loro versione dei fatti senza scavare troppo in profondità. Poi è arrivata la fatidica frase di ieri sera di Eva Henger, “siete voi che continuate a chiedermi. Prima mi dite che non devo parlare, poi mi fate domande….” e Alessia ci ha visto nero. Giugolare ingrossata, dito puntato contro la Henger, continuo alzarsi e sedersi dalla sedia, tutto condito da parole piuttosto dure.

Insomma, una reazione forte, ma che potrebbe essere giustificata dal pressing delle ultime settimane. Un pressing che avrebbe fatto scattare anche il personaggio più calmo…

Anna Rossi, Ilgiornale.it