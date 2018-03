Addio ad Enrico Ciacci, chitarrista e fratello di Little Tony. Il ricordo di Red Ronnie

È morto a Roma, al policlinico Gemelli, Enrico Ciacci (nella foto). È stato un chitarrista e compositore nonché fratello di Little Tony. Nella sua carriera, oltre ad aver accompagnato il fratello nei palchi e nelle sessioni in studio, ha lavorato anche con Bobby Solo ed è stato il “mitico turnista” della gloriosa Rca degli anni sessanta.

Red Ronnie, dal suo profilo Instagram, ha voluto ricordare l’artista scomparso: “E così un altro GRANDE musicista è volato nell’altra dimensione. ENRICO CIACCI è stato il più bravo chitarrista dei primi anni ’60. Fratello di Little Tony aveva un’abilità e un tocco unico. L’ho documentato con le mie telecamere varie volte, a partire dagli anni ’80 insieme a Bobby Solo e Little Tony. L’ultima volta è stato nel 2014 quando nello studio del #BaroneRosso ho messo insieme lui, Bobby e Alberto Radius. La notizia me l’ha data un affranto Bobby Solo adesso al telefono. La biblioteca della musica vede un altro scaffale vuoto. Ciao Enrico”.