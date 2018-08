Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Una foto di Instagram palesa l’ombra del dubbio

Sembra Beautiful ma invece di Los Angeles siamo a Cellino San Marco in Puglia. I Brooke e Ridge de noantri sono Al Bano e Loredana Lecciso, fotografati (di nuovo) insieme su Instagram. Ma come: non avevano litigato? Lui non era tornato tra le braccia di Romina?

A immortalarli insieme, sorridenti, nella tenuta del cantante è il figlio Bido. “#family #lunch #sunday #relax #feelgood #peace” fa sapere la Lecciso a colpi di hashtag e i follower fanno i salti di gioia. A storcere la bocca, invece, i fan di Romina, che ora pare dovrà fare di nuovo i conti con l’eterna “rivale”.

Ma qualcuno dice: «E’ una foto vecchia. La Lecciso non sa più cosa inventarsi». La soap continua.

