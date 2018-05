Charlotte Casiraghi incinta si ritira in campagna, nozze sospese

Vive nella fattoria di famiglia in Provenza con il primogenito

Doveva dire sì al suo Dimitri Rassam a giugno, invece le nozze sono state “sospese”, forse posticipate in autunno in Sicilia. Charlotte Casiraghi è alla fine del quinto mese di gravidanza, in attesa del secondo figlio, dopo Raphael (4 anni) avuto dall’attore Gad Elmaleh. Si è ritirata in Provenza, a Saint-Remy-de-Provence, dove la madre Carolina visse un lungo periodo dopo la scomparsa del marito Andrea, papà di Charlotte.

La gravidanza avanzata avrebbe cambiato i piani dei promessi sposi e la data delle nozze. Pare che Carolina di Monaco e la mamma di Dimitri, Carole Bouquet, abbiano storto il naso e abbiano preferito rimandare i fiori d’arancio dopo la nascita del bebè. Charlotte si è ritirata nella fattoria di famiglia per vivere serenamente la sua maternità: in un paesino con pochi abitanti può passare “abbastanza” inosservata e concedersi lunghe passeggiate senza flash. Carolina è sempre pronta a darle una mano, persino con la spesa come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Gente. Mamma e figlia comprano provviste e giochi per bambini, ma alla vista dei fotografi, Charlotte assume un’espressione infastidita.

Tgcom 24