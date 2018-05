Al Bano è diventato nonno: Cristel ha partorito a Zagabria

Il primo nipotino per il cantante e Romina Power

Sui social per ora tutto tace, ma l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalle parole di nonno Al Bano in tv. Il cantante e Romina Power sono diventati nonni: la figlia Cristel Carrisi, sposata con Davor Luksic, ha avuto il suo primo bebè. “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece” ha detto Al Bano in diretta televisiva.

Emozionato e felice, in apertura della finalissima di The Voice, il coach Albano Carrisi ha dato la lieta novella: la figlia Cristel ha partorito a Zagabria, capitale della Croazia, terra d’origine del marito sposato due anni fa. Ora si attendo gli auguri social e le foto di mamma e bebè…

