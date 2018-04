Tripudio di vip all’inaugurazione del parco divertimenti di Cinecittà World

Sabato scorso, a Roma, c’è stata una magnifica festa per l’apertura della nuova stagione del parco divertimenti Cinecittà World, dove è stata inaugurata la nuova attrazione Cinetour, un percorso tra i set dei kolossal del passato fino ai giorni nostri. Al taglio del nastro hanno partecipato numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. I vip hanno potuto vivistare il set di Cleopatra, il grande film con Liz Taylor e Richard Burton, vincitore di quattro premi Oscar, eppoi hanno potuto ammirare Cimitero dei morti viventi, con la sua Cattedrale Gotica, popolata di zombie animati, attraversando mostri e creature iperrealiste come Robocop o Terminator e terminando il tour con il taglio del nastro nel Palazzo di Erode, set orginale del film Cristo Re, ancora inedito in Italia, tra statue dell’antica Roma e costumi originali tratti da decine di film.

Ma chi sono i vip che hanno popolato il party più cool della capitale? Valeria Fabrizi, Massimo Bonetti, Miriam Candurro, Flavio Parenti e Eleonora Albrecht, Kaspar Capparoni, Irene Ferri, Ludovico Fremont, Veronika Logan, Angela Melillo, Anna Pettinelli, Alessandro Tersigni, Saverio Vallone, Gloria Bellicchi, Roberta Beta, Fanny Cadeo, Luca Capuano, Demo Morselli, Karin Proia e Raffaele Buranelli, Flavia Vento (nella foto), Elisabetta Pellini, Savino Zaba, Metis Di Meo, Giuseppe Pisacane, Maria Monsè.