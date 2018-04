Ultime sugli ascolti tv. Cresce il successo di “The Voice”

Crescono gli ascolti di The Voice of Italy, che ieri sera ha registrato 2.327.000 spettatori con il 10% di share, risultando il secondo programma più visto della serata. Nelle fasce 8-14 anni ha toccato punte del 17.85%. Con la quarta e ultima Blind Audition di The Voice of Italy 2018, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno finalmente completato i propri team con 12 talenti ciascuno, concludendo così la prima fase della nuova edizione del talent show condotto da Costantino della Gherardesca.

Anche per questa puntata il programma è stato il più commentato della serata su Twitter, classificandosi al primo posto nei trend topic. Sul canale ufficiale YouTube di The Voice Italia, i video delle esibizioni delle prime tre puntate hanno registrato 7,8 milioni di visualizzazioni.

Sono in totale 48 le voci individuate nel corso delle Blind Audition che si sono garantite un posto per i Knock Out. E ora il gioco si fa duro: nelle prossime due puntate, in onda il 19 e 26 aprile, i coach saranno impegnati in una severa selezione che ridurrà a 16 i talenti in gara, 4 per ciascun coach.

Questi gli ultimi 9 talenti entrati nel programma: Ferdinando Biondi Vega, 30 anni di Roma, agente immobiliare (team J-Ax); Mirco Pio Coniglio, 21 anni di Bergamo, responsabile alberghiero (team Francesco); Asja Cresci, 18 anni di Piombino, studentessa (team Cristina); Michele Mirenna, 27 anni di Milano, musicista (team Al Bano); Angela Semerano, 25 anni di Ostuni, studentessa e cantante (team Al Bano); Annalisa Perlini, 20 anni di Talamona, studentessa (team Francesco); Marco Priotti, 31 anni di Torino, impiegato (team Cristina); Roberto Tornabene, 16 anni di Catania, studente (team J-Ax); Deborah Xhako, 19 anni di Roma, studentessa (team J-Ax).