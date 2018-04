Alle 21 e 15 andrà in onda, su Sky Atlantic Hd, la nuova stagione di “Billions”

Torna stasera alle 21 e 15, su Sky Atlantic Hd, Billions con i nuovi episodi della terza stagione. Finalmente si potranno guardare le nuove peripezie del mitologico Bobby Axelrod (interpretato da Damian Lewis). squalo dell’alta finanza, alle prese con la morsa sempre più pressante del suo acerrimo nemico: ossia il procuratore Chuck Rhoades (reso grande dall’ottima caratterizzazione di Paul Giamatti). Non vi sveliamo nulla su ciò che sarà questa nuova stagione, vi diciamo soltanto che si preannuncia molto più divertente delle precedenti. In soldoni – e scusateci per la frase fatta – il divertimento è più che assicurato. Tra l’altro questa nuova stagione vivrà di un’ospitata del grande attore statunitense John Malkovich che interpreterà un miliardario russo. Non vi diciamo altro. Guardate la serie: vi promettiamo che ne varrà la pena.

P. S. Se stasera non riuscite a guardare il telefilm, potete recuperare la visione con Sky on demand.