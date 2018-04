Domenica, a Roma, ci sarà l’omaggio fotografico di Carlo Riccardi alla grande Claudia Cardinale

Domenica, Roma ospiterà un evento straordinario legato al glamour e alla cultura cinematografica, che non potete perdere. A Spazio 5 – si trova in via Crescenzio, 99/d – ci sarà l’omaggio fotografico di Carlo Riccardi alla superba attrice del cinema Claudia Cardinale. Sarà un omaggio che celebrerà gli ottant’anni di una splendida attrice, che rappresenta il meglio del nostro cinema italiano. Rappresenta la commedia e il dramma, la gioia e il dolore. Vi invitiamo a presenziare all’evento, perché avrete modo di vedere un meraviglioso inno alla bellezza e al gusto dell’arte.