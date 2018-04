Sabrina Ferilli, sexy sirenetta in bikini

Gli anni passano per tutti, anche per lei. Ma, grazie ad una madre natura particolarmente “generosa” e ad uno stile di vita sicuramente sano, lo scorrere del tempo non intacca bellezza e fascino di Sabrina Ferilli. Tanto che, a quasi 54 anni, l’attrice mostra un fisico invidiabile, tonico e scattante, che non sembra cedere all’età che avanza.

Lo mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi che ha fotografato la verace attrice romana, tra le più apprezzate del panorama italiano in vacanza, mentre si rilassa in una Spa in Toscana. Accanto a lei, Flavio Cattaneo, suo marito dal 2011, cui è legata dal 2005, e che in molti invidieranno. La sua Sabrina infatti si conferma una diva senza tempo.

Le immagini della rivista diretta da Signorini, infatti, parlano da sole: col suo bikini rosso a tema floreale che esalta una perfetta forma fisica, dove ogni curva è al posto giusto, l’attrice – che dal 19 aprile tornerà sul piccolo schermo con “Storie del genere”, docu-reality in onda in seconda serata su Rai Tre e dedicato al tema della transessualità – continua a piacere per la sua bellezza mediterranea. Semplice, naturale e genuina. Che piace a tutti, anche sui social, dove pure spettinata e senza trucco, la “Sabrinona nazionale” (come la chiamano alcuni) riscuote sempre grande successo.

Rosaria Corona, Il Secolo XIX