Su Netflix, sta per arrivare il film “Paradox”

Un fantasioso poema raccontato a voce alta, una fiaba dallo spirito libero che parla di amore e di musica: è Paradox, la nuova produzione originale annunciata da Netflix, diretta da Daryl Hannah con Neil Young + Promise of the Real. Nel futuro – o forse è il passato? – un gruppo di fuorilegge si nasconde sulla sommità delle montagne. “Man in the Black Hat” (Neil Young), “Particle Kid” (Micah Nelson) e “Jail Time” (Lukas Nelson) trascorrono il tempo alla ricerca di tesori, aspettando che la luna piena presti loro un po’ della sua magia, diffonda la musica e faccia volare gli spiriti. Arricchito dalla musica originale di Neil Young + Promise of the Real, Paradox trasmette l’eredità di un performer iconico, che ha sempre infranto ogni regola. Il film sarà disponibile dal 23 marzo.

