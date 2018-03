Ascolti tv, tutti pazzi per Montalbano: anche in replica

Ennesimo boom di ascolti per il commissario Montalbano che anche in replica ancora una volta è il programma più visto della prima serata. Il film tv Come voleva la prassi riproposto su Rai1 ha registrato 6 milioni 930 mila spettatori e il 28.39 per cento di share. La settimana scorsa la replica dell’episodio Un covo di vipere era stato visto da 6 milioni 31mila telespettatori con il 24.8 per cento di share.

Prodotta da Palomar e Rai Fiction, diretta da Alberto Sironi, la serie interpretata da Luca Zingaretti si conferma tra le più amate dal pubblico: andata in onda per la prima volta il 6 marzo 2017, Come voleva la prassi aveva raccolto 11.3 milioni di spettatori con il 44,1 per cento di share.

