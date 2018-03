Isola dei famosi, c’è stato uno scontro tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger

Alessia Marcuzzi va su tutte le furie e sbotta contro Eva Henger durante la diretta dell’ottava puntata dell’Isola dei famosi.

La bionda conduttrice in studio con gli ex naufraghi Paola e Filippo torna a parlare del caso canna gate, i due naufraghi smentiscono categoricamente l’uso di mariujana da parte loro e di Francesco Monte, poi Alessia chiede il parere anche di Eva Henger che risponde: “io non volevo parlarne, siete voi a dirlo. Una volta dite che ne dobbiamo parlare, un’altra volta no, un’altra sì”.

Una risposta che fa scattare Alessia come mai l’abbiamo vista prima: “Eva non fare la buona samaritana. Tu hai detto la tua verità e io la rispetto ma non fare discorsi moralisti a me perchè io non son mai stata moralista con te. Non siamo noi che vogliamo parlare del canna-gate, sei tu che lo fai ovunque. Ma de che stiamo a parlà? Sei fuori di testa, non ho parole. E ora vuoi rinfacciarmi che stiamo affrontando l’argomento? Questa è la mia trasmissione poi tu vai dove ti pare, lo fai pure troppo. io sono stufa”.

Applausi del pubblico, Eva prova a ribattere, ma Alessia è un fiume in piena, si alza, gesticola, ha la voce quasi rotta per l’emozione: “io non voglio affossare la verità – prosegue – non fa parte di me e non è quello che voglio fare. Mi dà fastidio solo che in questa situazione ha coinvolto altre persone. Questa cosa si sarebbe dovuta fare in un’aLtra sede. Questa cosa ha cambiato tutta l’Isola”.

Ida Di Grazia, Ilmessaggero.it