Perché Montalbano ha vinto? Il cannagate dell’Isola ha rotto. Propongo una soluzione: il ritorno di Lory Del Santo

(Tiziano Rapanà) L’avevo scritto tempo addietro: “Il cannagate non funziona, la gente si è stancata”. L’articolo è stato sommerso dalle critiche. Ora, che si è ripresentato il problema del flop all’Isola, cosa posso aggiungere di nuovo? Cosa posso scrivere di diverso? Il programma si è fatto fregare da una replica di Montalbano su Rai1, che ha conquistato 6 milioni e 930 mila telespettatori (con lo share del 28,39%). Il reality si è fermato a 4 milioni e 383 mila telespettatori (con lo share del 23,3%). Ora, alla luce di questi dati, è possibile prendere coscienza dell’errore? Si può finalmente decidere di chiudere questa estenuante ed insopportabile vicenda del cannagate? Continuo a sperare, ma il dubbio permane. Comunque c’è ancora tempo per rimediare. Faccio una proposta. A mio avviso, dovrebbe ritornare all‘Isola Lory Del Santo, vincitrice di una storica edizione made in Rai2. Perché la Del Santo? Ha carisma ed è imprevidibile (può sparigliare le carte prevedibili dello show). Eppoi, piace: ricordate il grande successo avuto nel reality? Bisognerebbe puntare su di lei, che può avere potenzialmente più di una possibilità di vincere nuovamente e fare il bis.

