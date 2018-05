Mauro Zarate: la moglie ci riprova con il nudo su Instagram

Mauro Zarate nuovamente nel mirino dei follower della moglie: quest’ultima ha pubblicato di recente uno scatto hot su Instagram

Mauro Zarate si renderà protagonista di una nuova gelosia social? È quello che si domandano i fan del calciatore, in forza al Club Atlético Vélez Sarsfield, dopo la pubblicazione di uno scatto hot da parte della moglie Natalie Weber.

La giovane ci riprova dopo la foto sexy pubblicata l’ultimo inverno, quest’ultima capace di sollevare il disappunto del marito: la bellissima Natalia aggiunge infatti un nuovo scatto su Instagram, dove appare di spalle. Ma ciò che colpisce è il perfetto lato B in primissimo piano e la quasi assenza di indumenti intimi.

Natalie Weber è nuda e raccoglie una lunga lista di complimenti e apprezzamenti, ma anche interventi diretti al marito famoso. Frecciatine e chiacchericcio da parte dei follower, che si sono divertiti a stuzzicare l’attaccante nella speranza di una sua vigorosa reazione. Ma già a dicembre la donna era intervenuta in difesa del marito, sottolineando come il tono di un suo commento fosse ironico anziché volgare e rude. E come tra i due, in realtà, ci sia molta complicità, ironia e sostegno, confermato dal periodo di malattia vissuto dalla stessa compagna e che ha visto il marito sempre al suo fianco.

Per questo si fa alta l’attesa di un intervento da parte di Mauro Zarate, magari un commento controcorrente che possa sottolineare la bellezza di sua moglie e delle sue curve mozzafiato. Nel frattempo Weber, tra uno scatto sexy, uno di lavoro e uno casalingo, prosegue con le pubblicazioni.