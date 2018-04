Stasera tornano i nuovi episodi di “Don Matteo”, naturalmente su Rai1

Stasera torna l’atteso doppio appuntamento con “Don Matteo 11“, alle 21.25 su Rai1. Nel primo episodio intitolato Tutta la vita, quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di conquistare Anna, mentre Cecchini vede Zappavigna, il fidanzato di sua figlia, in compagnia di una donna poco più grande di lui, con in braccio un bambino… identico al carabiniere. Nel secondo episodio dal titolo Potere del Perdono, Don Matteo e la Capitana” si trovano rinchiusi in un furgone che sta per essere rottamato in una pressa. Anna, credendo di stare per morire, manda un messaggio di addio all’uomo che ama… Intanto Rita chiede a Sofia di andare a vivere con lei e il marito, così da formare una vera famiglia mentre Seba sembra sempre più legato ad Alice… il resto lo scoprirete stasera.