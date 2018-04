“Isola dei famosi” Secondo due ex naufraghe, Bianca Atzei sarebbe attratta da Nino Formicola

Continuano gli scoop fuori dall’Isola dei Famosi che riguardano proprio i naufraghi di questa edizione del reality. Nell’ultima puntata di Casa Signorini, si è parlato di una presunta “cotta di Bianca Atzei nei confronti di Nino Formicola“. Secondo quanto rivelato da Eva Henger e Cecilia Capriotti, la naufraga dell’Isola si sarebbe stata interessata al comico durante la prima settimana di permanenza in Honduras: “Ci ha provato”. Le due ex concorrenti dell’Isola, poi, hanno subito spiegato che Nino Formicola ha fatto capire alla giovane di non essere interessato a lei come a nessun altra donna. Da anni, infatti, Nino è impegnato con Alessandra e nel suo cuore c’è soltanto lei. Eva e Cecilia, quindi, hanno rivelato che dopo essere stata rifiutata da Nino, Bianca avrebbe spostato l’attenzione su Filippo Nardi. Lo “scoop” rivelato a Casa Signorini ha lasciati tutti di stucco, dagli ospiti allo stesso padrone di casa. Ma quello detto dalle ex naufraghe dell’Isola è soltanto un pettegolezzo o è la verità? Ci sarebbe stato davvero un corteggiamento da parte di Bianca?

Anna Rossi, Ilgiornale.it