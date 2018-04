“Isola dei famosi”. C’è stato un violento scontro tra Amaurys e Jonathan

Brutale rissa all’Isola dei famosi. Ormai il reality è agli sgoccioli e la pazienza dei naufraghi è allo zero. Per non parlare della tolleranza reciproca. Jonathan Kashanian e Amaurys Pérez non riescono più a contenersi e si lasciano andare ad accuse e contro accuse riguardanti le polemiche sorte nel corso dell’ultima puntata in diretta.

Jonathan ricorda a Pérez le affermazioni dette da Rosa Perrotta, ovvero che Amaurys e Alessia Mancini in tenda si prendevano gioco di lui e del suo modo di pescare aggiungendo poi che è una brutta persona, con Bianca Atzei che assisteva in silenzio: è un attimo che Bianca viene tirata forzatamente in ballo. La cantante viene interrogata sulle cose dette in tenda ma la risposta, in primo momento vaga poi prende forma: “Che non sei una persona sincera”.

Amaurys quasi vis a vis dice a Jonathan: “Tu sei pericoloso” e Jonathan “Ah io? Non tu che hai massacrato Elena, massacrato Francesca, fatto piangere la gente dicendo a Rosa le cose peggiori, quasi picchiato Franco…io chi ho offeso? chi ho deluso? chi ho tradito? Nessuno! Coscienza pulita! Ti ho smascherato”. Amaurys risponde porgendogli più volte delle scarpette, accusandolo di stare coi piedi in più scarpe.

Mentre Bianca tenta invano di calmarli, i due continuano ad urlarsi contro di essere falsi e incoerenti. Ad aggiungersi c’è anche Gaspare che prova a separarli, ma niente. Uno tenta l’imitazione dell’altro. Inizia Jonathan che si inginocchia riportando una vecchia frase di scuse di Amaurys: “Scusa, io sono schiavo della mia lingua” aggiungendo però: “tu sei schiavo dei soldi e del potere, di questo sei schiavo!”.

“Io sono fiero di essere effeminato…ho i miei tacchi! Adesso li metto maschio maschilista”. Prende i plateau rosa di Francesca Cipriani e li indossa, con in sottofondo una Francesca che urla allarmata: “Amore mi rompi i tacchi”, ma Amaurys scalza le scarpe dai piedi di Jonathan e se le mette pure lui.

