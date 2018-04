Al Bano, cambia metodo

(Tiziano Rapanà) La tv parla solo di Al Bano. L’affaire amoroso made in Cellino raccoglie le attenzioni di tutte le maggiori reti nazionali. E stessa cosa dicasi per giornali ed ebdomadari che propongono, ai lettori, fiumi di parole sulla vicenda. Noi stessi, qui al Decoder, non ci siamo sottratti a segnalare notizie e retroscena sulla vicenda. Ormai di questa storia si sa tutto e il suo contrario. Mi permetto sulla questione di fare una riflessione. Sono giorni che Al Bano afferma di non voler avere a che fare con il gossip. Non ne può più, vuole essere lasciato in pace. Bene, anzi benissimo. Se il gossip non piace, giusto evitarlo. Tuttavia il modo con cui Al Bano cerca di sfuggirlo non mi sembra efficace. Raccontare continuamente i fatti propri, sui maggiori settimanali italiani, purtroppo non aiuta a scacciare – o quantomeno dimidiare – l’attenzione del gossip. Ed intervenire telefonicamente a Storie italiane, poi successivamente ad Un giorno da pecora, a raccontare le proprie tribolazioni amorose non serve ad allontanare lo spettro nefasto del pettegolezzo mediatico. Al Bano caro – perdona la familiarità – ma questo tuo metodo mi pare bizzarro, perché produce un effetto decisamente contrario a quello desiderato. Lo accetti un mio consiglio? Prova a non dire più nulla sulla vicenda, non rilasciare più interviste.

