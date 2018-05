The Voice of Italy 2018: vince Maryam Tancredi, Beatrice Pezzini al secondo posto

Vincitore The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano

I pronostici della vigilia sono stati rispettati a The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi ha conquistato la vittoria nel talent show di Rai 2, davanti alla seconda classificata Beatrice Pezzini. La giovane napoletana, del team Al Bano, ha dimostrato fin dalla sua prima esibizione alle Auditions di avere un talento fuori dal comune: non certo a caso il suo coach era salito subito sul palco dopo avere ascoltato la sua versione di “È la mia vita” e si era complimentato con lei definendola “un Al Bano al femminile”. Ovazioni e pareri positivi erano arrivati, per tutto il suo percorso, anche da gli altri giudici a partire da Francesco Renga, che avrebbe voluto averla nella sua squadra. Lo stesso parere è quello oggi del pubblico da casa, che quasi all’unisono è certo che sia stata Maryam la migliore dei quattro finalisti: “Ciao Maryam sei stata grandissima , adesso vai avanti cosi non mollare e non fermarti mai”, “Congratulazioni Maryam Tancredi. Ho tifato per te fino alla fine, non avevo dubbi sulla tua vittoria! Meritatissima”

Stella Dibenedetto, www.ilsussidiario.net