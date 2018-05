Nadia Toffa non ce la fa: la giornalista sta male e rinuncia a Le Iene

Continua l’incubo per Nadia Toffa conduttrice e giornalista de Le Iene che da parecchi mesi, ormai, combatte contro il cancro

La scorsa settimana aveva annunciato tramite il suo profilo social di dover rinunciare all’invito di Amici di Maria De Filippi, rassicurando che sarebbe stato tutto spostato al sabato successivo, ovvero a domani ( 12 maggio). Le condizioni di salute di Nadia Toffa, però, non le consentono di partecipare al talent né tantomeno alle sue amata Iene.

« Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. 🤦🏼‍♀️ gli appostamenti di certo continuano a inoltranza e #amici di sicuro va #rimandato a #sabato prossimo #12maggio Ma vi aggiorno in settimana #peccato 😅 #volevovedereMaria #thequeen #nonstonellapelle», così aveva scritto Nadia su Instagram.

Le cure a cui si sta sottoponendo contro il tumore che le è stato diagnosticato diversi mesi fa la stancano e debilitano parecchio, sino a non consentirle di fare il suo lavoro in tv. Sotto il consiglio dei medici Nadia ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalle scene televisive per concentrarsi solamente sulle cure mediche. Nadia Toffa in tutta questa spiacevole situazione ha dimostrato di avere un’incredibile forza d’animo ed ha cercato di essere da esempio per tutte le donne che stanno combattendo come lei contro il cancro. Sul profilo Instagram, la conduttrice pubblica costantemente post nei quali aggiorna i suoi fan sul suo stato di salute. Nadia, infatti, vanta migliaia di fan che le stanno vicino e le dimostrano il loro affetto. La Toffa è uno dei personaggi più amati della tv, sopratutto dai giovani che la seguono a Le Iene.

Maura Messina, Novella 2000