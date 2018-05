Maria De Filippi, ad Amici il momento che tutti aspettavano: Biondo ed Emma, “ora è ufficiale”

La bomba la lancia il settimanale Spy. Si parla di Amici 17 di Maria De Filippi, dove sarebbe nato un clamoroso amore: quello tra Biondo, all’anagrafe Simone Baldasseroni, ed Emma Muscat, coppia inseparabile e non soltanto nei duetti. Dopo il duetto sulle note di I’ll Be Misisng You di Puff Daddy e quello di Someone Like You di Adele, con tanto di bacio finale, Biondo ed Emma sono usciti allo scoperto, anche se da tempo si intuiva che tra i due covasse qualcosa.

