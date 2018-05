“Back To You”, il nuovo singolo di Selena Gomez

La nuova canzone è disponibile sulle piattaforme di streaming

Selena Gomez è tornata con il singolo “Back To You“. L’uscita del nuovo brano è stata accompagnata anche da alcune dichiarazioni circa il suo stato di salute. Gomez, che ha dichiarato di essere sul punto di terminare i lavori sul suo quarto album in studio, ha anche precisato che al momento la sua principale preoccupazione è affrontare le cure mediche un passo alla volta.

Il singolo “Back To You”

“Back To You” arriva bopo i singoli “It Ain’t Me”, “Bad Liar” – che contiene un sample dei Talking Heads – “Fetish” e “Wolves”, pubblicati lo scorso anno. L’aveva annunciato via social e ora è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Tra le curiosità legate a questo nuovo brano, c’è l’annuncio da parte della stessa Selena Gomez dell’inclusione della canzone nella colonna sonora della seconda stagione di “Tredici”, serie tv da lei co-prodotta. In occasione dell’uscita del video, la cantante ha anche pubblicato un esclusivo video verticale per Spotify, anticipando qualche fotogramma della clip ufficiale.

Il nuovo album



Nell’intervista con Zane Lowe per Beats 1 su Apple Music, Selena Gomez ha definito il brano “molto speciale”. “Volevo che fosse un bel messaggio in un modo molto complicato ma molto divertente”. Parlando del nuovo album, ha detto che “non c’è una data, un’idea, ma solo un sacco di musica che ho messo via – aggiungendo – Non sto cercando di lanciare una manciata di pezzi in faccia alla gente fino a che non sarò pronta”.

“Un passo alla volta”



Il lavoro viene sicuramente dopo il suo stato di salute. Al momento Gomez ha detto di essere concentrata su delle “cose personali”, tra cui il suo ritorno di fiamma con Justin Bieber. L’anno scorso ha affrontato un trapianto di rene, resosi necessario a causa del lupus, patologia autoimmune di cui soffre. “Sono stata molto onesta e consapevole delle mie condizioni e non cerco di nascondere alcun mio difetto – ha detto la cantante, che ha aggiunto – Sono molto felice in questo momento. Mi prendo cura di me stessa, ogni tanto è dura, ma bisogna fare un passo alla volta”.

