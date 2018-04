Il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, è felice del successo di Rai Radio Kids: “Il canale è diventato un punto di riferimento per i bambini”

Esattamente un anno fa, a Cartoon on the bay, a Torino, veniva annunciata in anteprima la nascita di Rai Radio Kids, canale radio dedicato interamente ai bambini, avviato a giugno dello scorso anno. “Oggi la scommessa è già vinta – commenta(nella foto), direttore di Radio Rai – il canale è già riconosciuto come un punto di riferimento per il target dei più piccoli”. Il polso della situazione la danno le continue richieste di partnership da parte di organizzatori di eventi: circa una quarantina da quando esiste il canale, i commenti che la redazione riceve via e-mail e soprattutto le decine di messaggi Whatsapp che arrivano quotidianamente.Fra le iniziative realizzate nelle ultime settimane: una partnership con l’Esa (Agenzia spaziale europea) che ha messo in contatto la redazione con gli astronauti italiani, i quali hanno risposto via radio alle tantissime domande ricevute con Whatsapp dai bambini. Poi, la lettura integrale di Manolito, best seller della letteratura per ragazzi in Spagna, che sarà in onda dal prossimo 23 aprile, un ciclo di interviste con personaggi noti sui temi ambientali e una divertente rilettura delle guide dei principali musei italiani, in versione kids (entrambi in onda da maggio in poi). E ancora, eventi nelle sedi Rai con pubblico dei bambini e presenze nelle principali Fiere del libro.A Radio Kids sta poi per arrivare un pupazzo tutto nuovo che si affiancherà allo staff già consolidato di Armando, Lallo e Lella. Si chiamerà DJ e sarà tutto da scoprire.Infine, un grande evento in programma il prossimo 14 giugno a Roma. “Si tratta di Radio Kids for Kids – conclude Sergio – sarà una serata evento dedicata ai nostri bambini, i cui proventi verranno destinati in beneficienza. Per ora non posso svelare molto di più, ma vi posso garantire che sarà un evento da non perdere, ricco di ospiti fra quelli più amati dai bambini. E credo che riuscire a fare del bene attraverso un progetto editoriale sia un obiettivo meraviglioso”. Radio Kids for Kids diventerà poi un format di eventi per bambini a scopo benefico, che si ripeterà annualmente.