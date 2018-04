Stasera ci sarà in tv il match di Champions League, Real Madrid-Juventus

Stasera ci sarà, in tv, la partita di ritorno dei quarti di finali di Champions League Juventus-Tottenham. Noi vi suggeriamo di vederla. Perché? Viste le squadre, sarà sicuramente un intrattenimento, capace di donare emozioni e divertimento. In parole povere: lo spettacolo è assicurato. Ed è per questo motivo che vi invitiamo a seguirlo in tv. Il match lo potete vedere alle 20 e 45 su Canale 5 e Mediaset Premium (Premium Sport e Premium Sport Hd).

Vi lasciamo con le probabili disposizioni delle due squadre.

Real Madrid (4-3-1-2) Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-3-3) Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.