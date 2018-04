Quali sono gli show di Netflix più amati da cani e gatti? Scopritelo con quest’articolo

Per tutti i padroni di cani e gatti non c’è soddisfazione maggiore di condividere il divano o uno spicchio di letto con il proprio amico peloso. Non ce n’è, quei momenti di relax sono più belli se condivisi con i nostri pet. In barba agli educatori che reputano sconveniente certe condivisioni. Questo era prima che arrivasse Netflix, perché poi la relazione uomo/animale domestico/divano si è decisamente fatta più profonda. Lo dico per esperienza personale, la mia Bice è fedele compagna di binge watching, guai se la mia destra sul divano è occupata da altro. E come me, la pensa anche il 67% degli italiani, secondo una nuova ricerca Netflix.

Parliamoci chiaro, lo so corro il rischio di passare per il solito orso, ma chi meglio del nostro pet può ascoltare senza spoilerare? Non solo, con il nostro pet accanto non correremo il rischio di sentire quella domanda a fine episodio che ti dimostrerà che chi ha guardato la serie con te, in fondo non ha capito nulla.

Tra i Paesi che fanno co-watching con il proprio pet, l’Italia si piazza al sesto posto della classifica globale, con ben l’83% di intervistati che dichiara di guardare Netflix in compagnia di un amico peloso, che non solo non monopolizza il telecomando ma non giudica i nostri gusti, (almeno in teoria) almeno spero anche se non sono proprio sicuro che Bice sia una grande fan di Dynasty come lo sono io. Al primo posto della classifica comunque si piazza l’India a seguire Tailandia, USA, Spagna e Corea del Sud.

Ma quali sono gli show di cui tutti parlano, abbaiano, miagolano e cinguettano in Italia? Sono le serie drammatiche e di fantascienza quelle che riscuotono più successo: al primo posto della classifica italiana troviamo infatti ​Narcos​, seguito a ruota da ​Black Mirro​r. Chiude la top 3 ​Stranger Things​, che sembra piacere molto sia a padroni che ai loro amici pelosi, nonostante la misera fine del povero Mews. #giustiziapermews.