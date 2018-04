News sul “Grande fratello”. La paura di Barbara D’Urso: “Non dormo la notte”

Anche una lady di ferro, come Barbara D’Urso ha i suoi momenti di stanchezza, Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato i suoi piccoli tormenti pre-Gf, che vedrete su Canale 5 dal 17 aprile: «“Non dormo la notte. Gestire tre programmi è difficile… Ancora non so come incastrerò il tutto». Eh, già perchè la conduttrice deve presentare 3 trasmissioni. Domenica live, Pomeriggio 5 e adesso il ritorno al Grande fratello. Ma una grande professionista come lei non si fa certo intimorire dal super lavoro. E, infatti, dopo una piccola rivelazione di sconforto, la presentatrice ha subito annunciato alcune novità: «Ci sarà una camera degli ospiti: qualcuno nelle varie settimane potrebbe venire a trovare i concorrenti e poi fermarsi con loro qualche notte. E poi ci sarà una zona molto disagiata e molto caotica che avrà un’ambientazione estiva». Il Gf vedrà anche, tra le sue novità, l’approdo come opinionisti di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.