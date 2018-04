Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno il 31 agosto a Noto

Il settimanale Oggi ha rivelato in esclusiva la data delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni e quale dovrebbe essere la location scelta per il lieto evento

Dopo la proposta di nozze lo scorso maggio e la nascita del loro primogenito il 19 marzo, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti a sposarsi.

A rivelarlo è il settimanale Oggi che in esclusiva anticipa dove e quando si svolgerà il lieto evento. “Chiara Ferragni e Fedez diventeranno marito e moglie a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 agosto – scrive la rivista -. Sono le nozze più attese dell’anno, quelle più social, le cui foto invaderanno il web per giorni. I due stanno lavorando al matrimonio perfetto”.

Ecco tutti i dettagli rivelati dal settimanale Oggi. “Prima di partire per gli Stati Uniti per la nascita di Leone, Chiara Ferragni ha fatto visita a Vincenzo Dascanio, designer di eventi e organizzatore delle nozze dei vip. Nell’atelier milanese di Dascanio, la fashion blogger avrebbe impostato una trattativa sul costo totale dell’operazione che Dascanio starebbe valutando prima di accettare l’incarico”.

E qual è la location del matrimonio? “La location del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stata scelta dopo un mini-tour che la futura sposa e ha fatto nel dicembre scorso con mamma Marina Di Guardo e con le amiche del cuore Martina Maccherone e Michela Gombacci – continua Oggi -. Una scelta non casuale: Marina Di Guardo è di origini siciliane, anche se la sua vita e quella delle sue tre figlie è sempre stata tra Cremona e Milano, e ritornare qui per le nozze della primogenita sarà un po’ come far pace con una terra da cui è andata via per cercare di coronare i propri sogni di scrittrice. E chissà che emozione sarà assistere col piccolo Leone in braccio al ‘sì’ della sua Chiara, in abito bianco, nel bianco del barocco della Cattedrale di Noto”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it