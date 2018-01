Interessante indiscrezione. Murdoch vorrebbe comprare 10 stazioni tv Usa della Sinclair Bradcasting Group

La 21st century Fox del magnate australiano Rupert Murdoch vuole acquistare 10 stazioni tv Usa della Sinclair Bradcasting Group. A rivelarlo è stato ieri il Financial Times, citando fonti vicine all’operazione, secondo le quali Sinclair è pronta a cedere alcuni suoi canali televisivi, tra cui quelli che controllano i diritti Nfl sulle partite di football americano delle squadre di Denver e di Seattle.

La vendita consentirà a Sinclair di ottenere il via libera delle autorità di controllo all’acquisto di Tribune Media, per il quale ha offerto 2,9 miliardi di dollari. Attraverso questa operazione Sinclair punta a diventare la principale rete di distribuzione televisiva Usa di canali locali, arrivando a controllarne 72. Murdoch invece ha 66 miliardi di dollari da investire, che ha incassato con la vendita a Disney di un bel pezzo delle attività di 21st Century Fox. Nel dettaglio, Disney ha rilevato Fox Tv e i suoi studi cinematografici, FX e National Geographic, le sue attività internazionali tra cui il canale indiano Star, il 39% di proprietà di Fox nel gruppo europeo Sky television, e anche la sua quota nella piattaforma di streaming video di Hulu. La Fox invece ha mantenuto il grande canale American Fox, vicino a Donald Trump, stazioni locali, canali di notizie e canali sportivi come Fox Sports. Delle 10 stazioni di Sinclair quello che più le interessa sono i diritti sulle partite Nfl che andrebbero ad aggiungersi a quelli che già controlla.

ItaliaOggi