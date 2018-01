Stasera su Fox c’è “The Orivelle”, serie-parodia degli storici sci-fi

Seth MacFarlane (autore di “Ted”, “I Griffin”, “American Dad”) arriva in prima visione assoluta su Fox (Sky, 112) oggi alle 21 con la commedia “The Orivelle” sci-fi che omaggia i cult di genere come “Ai confini della realtà” e “Star Trek”. MacFarlane, oltre che ideatore è anche il protagonista della serie, nei panni di Ed Mercer, pilota della navicella spaziale USS Orville. Reduce da un matrimonio finito male (trova la moglie a letto con un altro), accetta l’incarico di pilota – il sogno di una vita – e parte per una missione spaziale.

Ma una sorpresa rovina i suoi piani: la sua ex moglie Kelly Grayson (Adrianne Palickic – “Marvel Agents of S.H.I.E.L.D)” sale a bordo della missione in veste di Primo Ufficiale. Riusciranno i due ex coniugi a convivere nei ristretti spazi di una nave spaziale? Oltre all’ex moglie, con lui ci sono anche il medico di bordo Claire Finn (Penny Johnson Jerald, visto in “Castle” e “24”), l’ufficiale di rotta Gordon Malloy (Scott Grimes, ha recitato in “American Dad”, “ER”). Oltre a questo equipaggi vi sono anche tre tre alieni: Bortus (Peter Macon), secondo ufficiale, proveniente dal pianeta Moclan, che ha qualche difficoltà a comprendere le battute di spirito dei suoi compagni di viaggi, Alara Kitan (Halston Sage), una capa della sicurezza molto inesperta e Isaac (Mark Jackson), androide che considera ogni forma di vita biologica (quindi l’intero equipaggio) una forma di vita inferiore e non fa nessun mistero delle proprie opinioni poco politicamente corrette. Nel quinto episodio, cameo d’eccezione per Charlize Theron che interpreta Pria Lavesque, il capitano di un’altra astronave in difficoltà.

Il primo episodio ci svela che siamo nel XXV secolo e si entrerà subito nel vivo dell’azione: l’equipaggio dovrà salvare uno scienziato da un pericoloso gruppo di alieni. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Ilmessaggero.it