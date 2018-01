Domani non perdete, su Sportitalia, il match del campionato Primavera, Juventus-Sampdoria

Domani non perdete l’appuntamento con il campionato Primavera. Domani ci sarà su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), la partita Atalanta-Juventus.

Si tratta di una partita imperdibile, per gli amanti del calcio, anche perché da questa stagione il torneo Primavera è stato riformato aumentandone spettacolo e competitività. Nel livello Primavera 1, infatti, sono state ammesse le 16 migliori squadre provenienti dalla Serie A. La regular season è scattata il 26 agosto 2017 e si chiuderà il 12 maggio 2018 per dare spazio ai playoff per determinare la squadra campione d’Italia.

La partita andrà in onda alle ore 14.30 e sarà impreziosita dalla telecronaca di Matteo Gandini con incursioni al bordo campo di Samuele Ragusa.

Non perdete dunque questa opportunità, che allieterà il (quasi sempre) traumatico rientro dalle vacanze natalizie. Il match, ve lo abbiamo già detto, si preannuncia spettacolare così come è spettacolare l’offerta di Sportitalia che vi propone gratuitamente l’intero campionato Primavera.