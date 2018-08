Anche i vip vanno in vacanza

Piscina in città, lago o parchi acquatici? In attesa delle sospirate vacanze in molti vanno a caccia delle mete che danno un po’ di refrigerio nei dintorni della Capitale. A scappare dalla calura estiva, anche solo per una giornata o qualche ora, ci sono anche alcuni personaggi dello spettacolo: Enzo Salvi, che proprio in questo periodo sta terminando le riprese dei prossimi film che lo vedranno protagonista (tra i quali l’attesissimo “Din Don” in coppia con Maurizio Battista prossimamente sugli schermi di Italia Uno), nelle pause tra un ciak e l’altro si concede un tuffo nello stabilimento dell’amico Cosimo Suriano sul Lungomare Toscanelli di Ostia, dove si rilassa in compagnia della moglie e dei figli.

All’atmosfera forse più chiassosa e colorata di un lido marino c’è chi preferisce quella più tranquilla di un lago, magari con passeggiata annessa nell’antico borgo. Georgia Viero, prossima alla partenza per la Puglia, insieme al compagno Alessandro si ritrova spesso ospite a casa dell’amica Sofia sul lago di Bracciano, una delle località preferite anche dal mago comico Magico Alivernini, amante dei buoni sapori e della tradizione culinaria del Lazio. A spostarsi non lontano dalla città c’è pure Claudio Simonetti, impegnato in una serie di concerti in giro per l’Italia, che appena può corre a rifugiarsi in qualche piscina per divertirsi insieme alla figlioletta.

Il binomio piscina e divertimento è un must anche per le attrici Milena Miconi e Nadia Rinaldi, che hanno deciso di regalarsi una gita fuori porta al parco marino Zoomarine con le scatenatissime figlie pronte a lanciarsi giù a tutta velocità dagli scivoli per poi andare a conoscere da vicino le varie specie di animali presenti: delfini, pinnipedi, pappagalli e i dolcissimi amici a quattro zampe. Il parco di Torvaianica è stato scelto anche dal duo comico de I Sequestrattori per girare alcune scene del loro nuovo tormentone estivo “La nostra storia”, un video che è un concentrato di allegria, battute e gag dedicate proprio alla storia d’amore, letta in chiave ironica, di Christian e Barbara, coppia sul palco e nella vita. La bella Pamela Camassa e Kaspar Capparoni, con tutta la famiglia, hanno optato in questi giornate cocenti per il parco Cinecittà World alla scoperta della nuova cine piscina con tanto di proiezioni cinematografiche gustate sorseggiando fresche bevande fruttate. Piscina anche per Janet De Nardis che, qualche giorno fa poco prima di partire per la Calabria, ha portato la sua piccola Joy al circolo sportivo Due Ponti sulla Flaminia per una full immersion di acqua e coccole.

Federica Rinaudo, Ilmessaggero.it