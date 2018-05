Pupo a Las Vegas nel tempio del cinema a luci rosse. E quando incontra le due attrici…

Dopo il reportage in California dove, da inizio 2018, è legale vendere marijuana a scopo ricreativo, Pupo, la iena d’eccezione, va alla scoperta dei segreti del mondo dei film per adulti.

A Las Vegas, il cantante partecipa alla cerimonia di consegna degli AVN Awards, il maggior riconoscimento a livello mondiale per il cinema a luci rosse.

Pupo incontra e intervista molti dei più importanti attori e attrici della scena di questi anni: com’è la loro vita e quali sono gli aspetti più nascosti di questa professione? Come nasce un film a luci rosse e quali sono i segreti di questi set? Un viaggio nel mondo della trasgressione e dell’eros.

Nella clip di presentazione del servizio, Pupo incontra Romi Rain (vestita in arancione), famosissima attrice a luci rosse.

