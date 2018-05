Lene: in uscita il nuovo singolo “Domani è un altro giorno”

Il brano della cantautrice milanese, in uscita domani, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming

“Domani è un altro giorno”, scritta e composta da Lene insieme a Theo Girardi, parla di contrasti, in particolare del contrasto tra i sogni di quando si era ragazzini e la realtà quotidiana di oggi. L’artista infatti ha scritto questa canzone pensando a se stessa, ma soprattutto ai suoi amici e coetanei: l’amica commessa con turni sfiancanti, sottopagata e con sempre meno diritti; l’amico che risponde al call center, si lascia maltrattare per ore e deve abbassare la testa per essere produttivo e per non rischiare che l’agenzia interinale non lo richiami; gli amici camerieri la cui schiena invecchia prima del dovuto.

Ha pensato alla gente che da giovane ha sognato altro, addirittura studiato altro e che invece torna a casa del tutto spersonalizzata perché non si riconosce più in quello che fa.

«Ogni tentativo di azione o reazione nella vita di questi ragazzi è quasi sempre prontamente stroncato dall’ennesima nuova delusione – racconta Lene – Questo racconto nella canzone: per tutto il testo cerco di essere ottimista, programmo viaggi esotici, canto addirittura un ritornello in maggiore, ma, nel brano come nella vita, succede sempre qualcosa che non manca di ricordarci che “Domani è un altro giorno… infame e senza un sogno”. L’unica è riderci sopra, seppure amaramente. E, sinceramente, ammetto di avere riso davvero tanto scrivendo il testo».

Lene, nome d’arte di Elena Ruscitto, nasce a Milano ed inizia a cantare e ad esibirsi già da piccola. Comincia ad esibirsi cantando e suonando jazz, soul, R’n’B e Blues in diversi locali di Milano e provincia, Lene partecipa alla seconda edizione di “X Factor” con il trio vocale Sisters Of Soul, per cinque puntate, e questo la porta a suonare in giro per l’Italia. Partecipa e canta, sempre con il trio, anche alle trasmissioni “Quelli che il calcio” e “X Factor il processo”. Nel 2014 nasce “Ring”, che esce nel gennaio 2016 in versione digitale, oltre alla versione fisica in vendita esclusiva presso Trony. Già dopo la prima settimana in negozio l’album ottiene un ottimo numero di vendite e di ascolti su Spotify e iTunes.

Lo stesso anno è finalista ad Area Sanremo 2016, dove canta al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Nel gennaio 2017 si esibisce al teatro della Società Filarmonica di Macerata, per la manifestazione Musicultura, cui partecipa arrivando tra i sedici finalisti e vincendo nella stessa sera sia il premio della giuria “Un Certain Regard”, che il premio del pubblico “Val di Chienti”. Nell’ agosto 2017 apre il concerto di Marina Rei a Vasto (CH), presso il suggestivo cortile di Palazzo d’Avalos. Nel novembre 2017 si aggiudica il premio “Parole e Dintorni”, assegnato da Riccardo Vitanza, per il miglior brano nel contesto della manifestazione “Note d’Autore”.