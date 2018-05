In arrivo su Rai Radio3 un documentario su Peppino Impastato

A quarant’anni dalla sua morte Rai Radio continua a tracciare il profilo umano e l’impegno politico di Peppino Impastato, giovane comunista ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978.

E lo fa con un radiodocumentario firmato da Mimma Scigliano che proporra’ l’11 maggio alle 19.50 per “Tre Soldi“

Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia. Pezzi del suo corpo dilaniato sono ritrovati lungo i binari della ferrovia Palermo-Trapani, a Cinisi e, nelle stesse ore, a Roma, venne rinvenuto anche il corpo del presidente della Dc, Aldo Moro. Un fatto piu’ eclatante, che oscuro’ la notizia della morte di Peppino Impastato.

Forze dell’ordine, magistratura e stampa parlarono da subito di atto terroristico, in cui l’attentatore – Peppino – sarebbe rimasto vittima. I depistaggi messi in atto sulle indagini non permettono di arrivare alla verita’ per oltre vent’anni. Per decretare che Peppino Impastato non era un terrorista, ma una vittima innocente di mafia, lo Stato ci ha messo oltre vent’anni. L’11 aprile 2002 il boss mafioso Gaetano Badalamenti, mandante dell’omicidio, e’ stato condannato all’ergastolo.

Due anni prima, la Commissione Antimafia aveva approvato una relazione sulla responsabilita’ dei rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini. Peppino Impastato era un militante comunista, un’attivista impegnato nelle battaglie per i diritti civili e sociali, un giornalista e un giovane che ebbe il coraggio di combattere quella stessa mafia che aveva in casa, rompendo ogni rapporto con la sua famiglia mafiosa.

A quarant’anni dalla sua morte ‘Tre Soldi’ ricordera’ Peppino Impastato attraverso la radio libera che fondo’ nel 1977, Radio Aut. E lo fara’ attraverso le parole dei suoi compagni, che vissero insieme a lui quegli anni, e del fratello Giovanni, che, insieme alla madre Felicia, scomparsa nel 2004, ha compiuto la stessa scelta di rottura di Peppino e ha tenuto viva fino a oggi la memoria del fratello.