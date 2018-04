Domani non perdete “Quante storie”, su Rai3. Ci sarà un approfondimento sul bullismo

Il bullismo è uno dei fenomeni più inquietanti della nostra società. Ma cosa lo determina? Secondo il pedagogista Daniele Novara, ospite di Corrado Augias domani a Quante Storie, alle 12.45 su Rai3, i giovani bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto e alla cooperazione. La strategia riparativa, quindi, non dovrebbe essere indirizzata al singolo, ma all’intero gruppo nel quale il bullismo si manifesta. Anche quando il gruppo è virtuale e la violenza psicologica si trasforma in cyberbullismo.