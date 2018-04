Aggiornamenti sull’Al Bano-gate. Parla Romina: “Questi programmi di gossip, giocano sul fuoco”

Dopo le parole di Al Bano a durante il programma Rai “Storie italiane” e le voci di gossip sempre più insistenti su una rottura con Loredana Lecciso, interviene Romina Power che con un post sui social difende il suo ex marito.

“Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco, facendo arrabbiare Al Bano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie”.

Parole dure quelle usate dalla cantante che di fatto cercano di mettere a riparo Al Bano dalle voci di gossip che potrebbero turbare il cantante.

Il post di Romina apparso su Instagram è stato poi cancellato. Al Bano poi ai microfoni di Un giorno da pecora ha ribadito in modo chiaro la sua voglia di estraniarsi dal ciclone gossip in cui è caduto da quando è scattato l’affaire-Lecciso: “Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta – ha spiegato l’artista 74enne – Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso è andata via di casa a dicembre, lei e io sappiamo il perché, ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue”.

Blitzquotidiano.it