Stasera, Rai5 racconterà i Rolling Stones

È durante il decennio degli anni ’90 che i Rolling Stones dimostrano una volta per tutte che il Rock & Roll non ha confini e limiti di età: dopo essere sopravvissuti alla crisi degli anni ’80, entrano negli anni ’90 col vento in poppa e con nuovi obiettivi in vista. Lo racconta nella docu-serie “The Rolling Stones – Just For The Record”, che Rai Cultura propone stasera alle 23.20 su Rai5. Come cavalieri e ambasciatori del villaggio globale, i Rolling Stones continuano a diffondere la loro influenza, e in un mondo che cambia in maniera sempre più vorticosa, la band diventa un monumento immanente all’immortalità del rock.