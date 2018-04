“Isola dei famosi”, Stefano De Martino manda gli auguri al piccolo Santiago

Lo slittamento di una puntata dell’isola dei famosi non ha permesso a Stefano De Martino di festeggiare il compleanno del figlio avuto con Belen Rodriguez, Santiago.

L’inviato dell’Isola però non ha perso l’occasione per coccolare il suo piccolo, prima con un post su Instagram, poi questa sera durante la diretta della semifinale su Canale 5. L’ex di Belen ha scritto sulla lavagnetta della nomination “Auguri Santi” con al centro un cuore rosso. “Non vedo l’ora di tornare a casa”, ha detto alla Marcuzzi Stefano “ma ormai manca poco”.

Intanto solo pochi minuti fa sul profilo Instagram di Belen, la showgirl ha postato la foto della festa per i cinque anni del piccolo.

Ida Di Grazia, Ilmattino.it