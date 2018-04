Ultime sul cinema. L’iniziativa Cinemadays ha aumentato gli spettatori

Nella sua prima giornata Cinemadays ha portato nella sale il 30% circa di spettatori in più. L’iniziativa promossa dal Mibact, insieme ai produttori, distributori ed esercenti cinematografici, con gli ingressi a circa 3.000 schermi in tutta Italia al prezzo scontato di 3 euro a persona, ha visto infatti ieri nelle sale circa 160mila spettatori, circa 50mila in più rispetto all’ultimo lunedì non festivo precedente. I Cinemadays proseguiranno fino a giovedì. Sul sito cinemadays.it le informazioni e l’elenco in continuo aggiornamento dei cinema aderenti in tutta Italia, con film italiani e stranieri premiati nelle principali rassegne internazionali

Adnkronos