La serie tv “Trust”, diretta da Danny Boyle, con Luca Marinelli e Giuseppe Battiston, sarà in esclusiva su Sky Atlantic HD

Trust, presentata ufficialmente solo pochi giorni fa, è la serie tv antologica di Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire) prodotta da FX. La prima stagione sarà incentrata, così come il film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo, sul rapimento di John Paul Getty III. In particolare, così come mostra il primo trailer ufficiale, si concentra sul rapporto controverso tra il miliardario Getty (qui interpretato da Donald Sutherland) e suo nipote (interpretato da Harris Dickinson). Nel cast anche Hilary Swank, che interpreta Gail Getty, e gli italiani Luca Marinelli, Giuseppe Battiston e Andrea Arcangeli. In Italia Trust andrà in onda in esclusiva su Sky Atlantic HD. Ancora, però, non si conosce la data.

