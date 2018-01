Domani torna Don Matteo. Ovviamente su Rai1

Da giovedì prossimo, 11 gennaio 2018, torna l’appuntamento con Don Matteo. La Fiction interpretata da Terence Hill con l’immancabile presenza di Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, si rinnova per l’undicesima stagione e si riappropria della prima serata del giovedì di Rai1.

Un format tutto italiano che ha saputo farsi largo nel cuore dei telespettatori dal gennaio 2000 e che è ormai sbarcata oltre oceano, con apprezzamenti dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. Quest’anno ci attendono grandi novità nella splendida cittadina di Spoleto, a partire dalla sua caserma, in cui arriverà un nuovo capitano, anzi…una capitana. Un’ufficiale donna non solo bella ma anche preparata.

Sarà lei a guidare i casi in cui inevitabilmente sarà coinvolto (e si farà coinvolgere) il nostro eroe dalla lunga tonaca nera. Con lui il fidato Cecchini, sempre alla ricerca di quella promozione che non arriva mai e che sembra sfumare ancora di più con l’arrivo della nuova capitana, Anna Olivieri, molto poco favorevole allo strambo quanto fedele maresciallo. In arrivo anche Marco Nardi un giovane e aitante PM, elegante e all’apparenza un vero maschilista. Si prevedono scintille tra Anna e Marco ma forse tra loro succederà qualcosa di più…

Le novità non si fermano qui. Nella vita di Cecchini piomberà infatti un bambino, misteriosamente legato al suo passato e che metterà a dura prova la sua pazienza mentre Don Matteo ospiterà nella sua canonica Sofia, una ragazzina di sedici anni con un passato costellato da sofferenze e in piena ribellione adolescenziale. Sarà suo compito riportarla a credere in sé stessa e accompagnarla nel lungo e duro percorso della crescita.